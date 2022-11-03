https://news.day.az/society/1508530.html В Азербайджане эти лица будут получать высокую зарплату
В Азербайджане эти лица будут получать высокую зарплату
Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут получать высокую заработную плату.
Как передает Day.Az, в связи с этим предлагается внести поправку в Трудовой кодекс.
В соотвествии с изменением будут установлены надбавки (коэффициенты), обеспечивающие выплату высокого размера заработной платы специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджанской Республики. Минимальный размер таких надбавок к заработной плате (коэффициенты) утверждается соответствующим органом исполнительной власти.
Если проект поправок будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.
Самир Гулиев
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