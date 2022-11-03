В Азербайджане эти лица будут получать высокую зарплату

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут получать высокую заработную плату.

Как передает Day.Az, в связи с этим предлагается внести поправку в Трудовой кодекс.

В соотвествии с изменением будут установлены надбавки (коэффициенты), обеспечивающие выплату высокого размера заработной платы специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджанской Республики. Минимальный размер таких надбавок к заработной плате (коэффициенты) утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

Если проект поправок будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Самир Гулиев