Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 15-18° тепла, в Баку ночью 9-11° тепла, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в высокогорьях возможен снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.