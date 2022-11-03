Запущена горячая линия ANAMA

Пресс-служба азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) сообщает, что с целью прямого и мобильного координирования поступающих обращений граждан начала работу служба горячей линии Агентства "805".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ANAMA.

"Горячая линия служит для облегчения регистрации обращений, оперативного ответа на звонки и принятия соответствующих мер в связи с существующей минной опасностью", - отмечается в сообщении.