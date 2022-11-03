https://news.day.az/society/1508584.html Запущена горячая линия ANAMA
Запущена горячая линия ANAMA
Пресс-служба азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) сообщает, что с целью прямого и мобильного координирования поступающих обращений граждан начала работу служба горячей линии Агентства "805".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ANAMA.
"Горячая линия служит для облегчения регистрации обращений, оперативного ответа на звонки и принятия соответствующих мер в связи с существующей минной опасностью", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре