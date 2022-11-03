В Баку открылась выставка «Российско-азербайджанский день поля 2022»

3 ноября в Баку состоялась церемония открытия выставки "Российско-азербайджанский день поля 2022".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на специализированной выставке сельхозтехники Россию представили 14 предприятий - "Ростсельмаш", "Клевер", "Волжский комбинат" (Агромаш), "Мельинвест", ООО "Трактор" (Уралец), ОАО "Кузембетьевский РМЗ", ООО "Сальсксельмаш", ООО "Агропоставка", "Южно-Уральский весовой завод" и другие.

В открытии выставки приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения минпромторга России Мария Ёлкина, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и другие официальные лица.

Церемония открытия мероприятия началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и России

Выступающие выразили благодарность азербайджанской стороне, государственным структурам за поддержку в проведении выставки, а также "Астраханскому деловому центру" за предоставление своей площадки для выставки и организацию, пожелали успехов работе выставки. Мероприятие продолжилось "круглым столом" в конференц-зале "Астраханского делового центра".