Внесены изменения в программы выпускных и вступительных экзаменов

Завершено обсуждение программ общего среднего (9-летнего) и полного среднего (11-летнего) образования на 2023 год в рабочих группах по предметам, действующих в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, программы разработаны и усовершенствованы с учетом требований по содержанию учебников и учебных программ, используемых в общеобразовательных школах республики. В ходе обсуждений учебники, по которым учились учащиеся 9-х и 11-х классов в младших классах, сравнивали с учебниками, используемыми в настоящее время в этих классах. Определены отличия в них.

В программы включены только те темы и факты, которые совпадают в обоих учебниках, сделаны уточнения. Темы, исключенные из школьной программы, исключены и из программ.