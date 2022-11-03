https://news.day.az/society/1508632.html В Газахе сгорел дом, есть погибший
В Газахе сгорел дом, есть погибший
В Газахском районе произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в одном из жилых домов в селе Даш Салахлы.
В доме, где произошел пожар, было обнаружено тело Асифа Мамедова (1936 г.р.).
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
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