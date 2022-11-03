В Газахском районе произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в одном из жилых домов в селе Даш Салахлы.

В доме, где произошел пожар, было обнаружено тело Асифа Мамедова (1936 г.р.).

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.