День великой победы Азербайджана

Автор: Хадиджа Мамедова,

член Платформы Диаспорская Молодежь Азербайджана,

участница III Летнего лагеря диаспорской молодежи

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, продолжавшаяся 44 дня и завершившаяся возвращением наших оккупированных территорий стала самой яркой страницей в нашей истории и источником гордости азербайджанского народа.

Продемонстрировав международному миру возможность восстановления справедливости и права за счет своей силы, наш народ увидел закономерный результат мудрой политики, проводимой его лидером на протяжении многих лет. Азербайджанский народ, тесно объединившись вокруг своего лидера - Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировал всему миру свою силу, решимость и борьбу. Президент Ильхам Алиев проявил себя не только, как лидером-победителем на военном поприще, но и показал пример великого стратега на дипломатическом фронте, стал голосом правды в информационной войне Азербайджана, мужественно сопротивлялся всем давлениям, стал символом борьбы как лидер в единстве со своим народом.

В результате проводимой успешной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал победу в конфликте, длившемся почти 30 лет. Наша территориальная целостность была восстановлена. Народ Азербайджана и азербайджанцы всего мира сплотившись воедино доказали, что мы боремся за право, за справедливость, за восстановление территориальной целостности своей страны.

Азербайджанская армия показала пример настоящего героизма, мужества, отваги и решимости. Военные укрепления, построенные противником за 30 лет, на которые были потрачены миллионы средств, были уничтожены, стратегия войны, примененная нашей победоносной армией, стала новым примером для современной военной науки.

Логическим итогом всего этого стало освобождение от 30-ти летней оккупации наших исконных земель - Джебраильского, Физулинского, Губадлинского районов, города Шуша, поселка Гадрут, других населенных пунктов, сотен сел и стратегических высот. Военная стратегия, реализованная нашей национальной армией, вошла в современную военную историю как выдающийся пример. В этой войне был разрушен созданный армянами о себе миф о "непобедимости". Уничтожение сотен единиц техники и тысяч личного состава вражеской армии за короткий промежуток времени показало профессионализм и отвагу наших воинов.

Заметным и кульминационным моментом в войне стал период, который можно считать взятие города Шуша 8 ноября, более 70 сел, 1 поселка, 8 стратегических высот - 9 ноября. Таким образом, 10 ноября Армения подняла белый флаг и капитулировала, а президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении в соответствии с подписанным в Москве договором от 10 ноября достигли соглашения о полном прекращении огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, было объявлено о выводе до 1 декабря армянских сил с контролируемых Арменией территорий Азербайджана и обеспечении строительства новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику и западные районы Азербайджана. 20 ноября 2020 года были освобождены Агдамский, 25 ноября - Кельбаджарский, 1 декабря -Лачинский районы.

Подписанный как итог Отечественной войны акт о капитуляции предусматривал вывод незаконных армянских формирований из Карабаха. Несмотря на то, что с начала войны прошло 2 года, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполнила взятые на себя обязательства трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года и что незаконные армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Вместе с тем, армянская сторона продолжает торпедировать ход реализации трёхсторонних договорённостей и продолжает совершать провокации на линии азербайджано-армянской границы.

Сегодня Азербайджан переживает величайшую победу последних столетий. Благодаря 44-дневной борьбе за право весь мир увидел, что Азербайджан сплочен как кулак. Мы верим, что Азербайджан, который с честью и гордостью преодолел это суровое испытание истории, еще больше укрепит свои позиции формирующейся в новом мировом порядке. Наша 44-дневная Отечественная война стала источником нашей славной гордости на протяжении всей истории!