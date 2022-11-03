Серийная кража в Баку

В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из четырех квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудниками 2-го отдела полиции Хазарского РУП задержан А.Атамов, подозреваемый в кражах из четырех квартир в разное время в общей сложности 5 100 манатов, 200 долларов США и драгоценных украшений на сумму 7 130 манатов.

По факту ведется расследование.