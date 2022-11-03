К сведению жителей Сумгайыта

В Сумгайыте будет ограничена подача питьевой воды.

Как передает Day.Az, в связи с аварией, произошедшей на магистральном водопроводе питьевой воды диаметром 450 мм, 4 ноября водоснабжение будет ограничено с 09:00 до 19:00.

Отмечается, что перебои в подаче воды будут наблюдаться по следующий адресам: 48-ой, 50-ый и 51-ый кварталы; 16-ый, 17-ый (пятиэтажки), 18-ый, 20-ый микрорайоны, а также часть 21-го микрорайона; частично в поселке Джорат.