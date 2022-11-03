В Агдаме и Физули будут построены центральные больницы
В Агдаме и Физули начнется строительство двух центральных больниц.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на конференции на тему "Модель постконфликтного созидания под руководством Президента Ильхама Алиева".
По его словам, в ближайшее время начнутся восстановительные работы в комплексе Имарет.
"Азербайджан сегодня является одной из ведущих стран региона. Принципиальная позиция Президента Азербайджана стала главным фактором, обусловившим нашу историческую победу", - сказал Гусейнов.
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