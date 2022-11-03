Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 49 случаев заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 154 человека вылечились, 9 951 - скончались, число активных больных составляет 313.

За последние сутки в стране проведены 1 957 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 327 421.