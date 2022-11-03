https://news.day.az/society/1508696.html Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 412 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 121, вторую - 82, три и более - 173, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 36 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 912 597. Первую дозу вакцины получили 5 390 357, вторую - 4 871 746, три и более - 3 387 361, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 133 человека.
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