Шахмар Мовсумов поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"

Молодцы футбольный клуб "Карабах"! Слава нашим львам, который бились до последней секунды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Отметим, что в последнем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" принимал немецкий клуб "Фрайбург" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча завершилась со счетом 1:1.Клуб "Карабах" попрощался с Лигой Европы и продолжит борьбу в Лиге конференций.