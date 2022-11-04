Шахмар Мовсумов поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"
Depozit faizini öncədən al!

Молодцы футбольный клуб "Карабах"! Слава нашим львам, который бились до последней секунды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Отметим, что в последнем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" принимал немецкий клуб "Фрайбург" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча завершилась со счетом 1:1.Клуб "Карабах" попрощался с Лигой Европы и продолжит борьбу в Лиге конференций.