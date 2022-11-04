https://news.day.az/society/1508731.html Шахмар Мовсумов поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"
Шахмар Мовсумов поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"
Молодцы футбольный клуб "Карабах"! Слава нашим львам, который бились до последней секунды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.
Отметим, что в последнем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" принимал немецкий клуб "Фрайбург" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча завершилась со счетом 1:1.Клуб "Карабах" попрощался с Лигой Европы и продолжит борьбу в Лиге конференций.
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