В Баку эвакуатор спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на пересечении улиц Шамиля Кямилова и Сакита Годжаева.

Так, водитель эвакуатора потерял управление. В это время находящийся на эвакуаторе грузовик, упал на переходившего дорогу пешехода. В результате пешеход получил тяжелые травмы.

Кроме того, вышедший из-под контроля эвакуатор врезался в стоявший на перекрестке автомобиль марки "Opel", а затем в автомобиль марки "Toyota". В результате аварии водитель автомобиля марки "Opel" получил травмы.

Вследствие ДТП на улице Сакита Годжаева "автомобильная пробка".

Дорожные полицейские наладили движение транспорта.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.