В Баку эвакуатор спровоцировал ДТП, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на пересечении улиц Шамиля Кямилова и Сакита Годжаева.
Так, водитель эвакуатора потерял управление. В это время находящийся на эвакуаторе грузовик, упал на переходившего дорогу пешехода. В результате пешеход получил тяжелые травмы.
Кроме того, вышедший из-под контроля эвакуатор врезался в стоявший на перекрестке автомобиль марки "Opel", а затем в автомобиль марки "Toyota". В результате аварии водитель автомобиля марки "Opel" получил травмы.
Вследствие ДТП на улице Сакита Годжаева "автомобильная пробка".
Дорожные полицейские наладили движение транспорта.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза.
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