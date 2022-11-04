В Азербайджане произошло землетрясение

В Агдаме произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, в 05:41 по местному времени в 9 км к юго-западу от станции Барда, в Агдамском районе было зафиксировано землетрясение.

Землетрясение не ощущалось.