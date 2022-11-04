https://news.day.az/society/1508745.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Агдаме произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, в 05:41 по местному времени в 9 км к юго-западу от станции Барда, в Агдамском районе было зафиксировано землетрясение.
Землетрясение не ощущалось.
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