https://news.day.az/society/1508756.html Скончался Фазиль Мамедов
Скончался Фазиль Мамедов
Скончался экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, он скончался в больнице в Турции, где проходил лечение.
Отметим, что Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 годы. Он также был президентом Федерации борьбы Азербайджана в 2007-2018 годах.
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