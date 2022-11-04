Скончался Фазиль Мамедов

Скончался экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, он скончался в больнице в Турции, где проходил лечение.

Отметим, что Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 годы. Он также был президентом Федерации борьбы Азербайджана в 2007-2018 годах.