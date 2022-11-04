Начинается прием документов на экстернатные экзамены

Начинается прием документов на экзамены, которые будут проводиться в экстернатном формате для лиц, не сумевших в предыдущие годы закончить общеобразовательные школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, прием документов будет осуществляться с 5 ноября по 5 декабря.

Граждане, у которых есть дополнительные вопросы, смогут получить информацию, позвонив в колл-центр УОГБ (146-1).