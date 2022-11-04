В Баку приостановлена работа известного кафе

Приостановлена работа кафе Xəngəland.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки Государственной службой пожарной охраны в кафе "Xəngəland", принадлежащем Ахмедову Сабиру Фаиг оглу были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности.

Были установлены следующие недочеты:

- в помещениях объекта не устанавливаются автоматические установки оповещения о пожаре;

- отсутствие запасного пути эвакуации в объекте массового скопления людей;

- нет достаточных первичных средств пожаротушения, соответствующим требованиям;

- не проводится профилактический осмотр электрохозяйства и др.

Было принято решение о приостановлении выполнения работ и оказания услуг, представителю объекта вручен экземпляр решения. Также из объекты были вынесены баллоны с пропановым газом, представляющие реальную опасность.