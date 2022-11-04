В Баку приостановлена работа известного кафе - ФОТО - ВИДЕО
Приостановлена работа кафе Xəngəland.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверки Государственной службой пожарной охраны в кафе "Xəngəland", принадлежащем Ахмедову Сабиру Фаиг оглу были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности.
Были установлены следующие недочеты:
- в помещениях объекта не устанавливаются автоматические установки оповещения о пожаре;
- отсутствие запасного пути эвакуации в объекте массового скопления людей;
- нет достаточных первичных средств пожаротушения, соответствующим требованиям;
- не проводится профилактический осмотр электрохозяйства и др.
Было принято решение о приостановлении выполнения работ и оказания услуг, представителю объекта вручен экземпляр решения. Также из объекты были вынесены баллоны с пропановым газом, представляющие реальную опасность.
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