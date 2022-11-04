https://news.day.az/society/1508804.html В Азербайджане создана компания для измерения рейтинга телеканалов
В Азербайджане создана компания для измерения рейтинга телеканалов
В Азербайджане решена проблема с измерением рейтингов телеканалов
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель аудиовизуального совета Исмет Саттаров во время выступления на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа пространстве".
По его словам, в этой сфере будут использоваться современные технологии.
"Соответствующая компания, связанная с измерением рейтингов, уже создана, и указанная компания будет открыта в ближайшие две недели".
Самир Гулиев
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