В Азербайджане создана компания для измерения рейтинга телеканалов

В Азербайджане решена проблема с измерением рейтингов телеканалов

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель аудиовизуального совета Исмет Саттаров во время выступления на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа пространстве".

По его словам, в этой сфере будут использоваться современные технологии.

"Соответствующая компания, связанная с измерением рейтингов, уже создана, и указанная компания будет открыта в ближайшие две недели".

Самир Гулиев