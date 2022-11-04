В Баку проходит автопробег "Победа" (Zəfər) с участием инвалидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в автопробеге принимают участие 44 человека.

Автопробег стартовал перед Аллеей почетного захоронения.

Отметим, что одним из направлений мер социальной поддержки государства является обеспечение инвалидов войны автомобилями. В 2022 году инвалидам войны предоставлено 120 автомобилей, в послевоенный период в целом - 284 автомобиля, а всего за прошедший период - 7 500 автомобилей