https://news.day.az/society/1508826.html В Баку проходит автопробег “Победа” - ФОТО
В Баку проходит автопробег “Победа” - ФОТО
В Баку проходит автопробег "Победа" (Zəfər) с участием инвалидов 44-дневной Отечественной войны.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в автопробеге принимают участие 44 человека.
Автопробег стартовал перед Аллеей почетного захоронения.
Отметим, что одним из направлений мер социальной поддержки государства является обеспечение инвалидов войны автомобилями. В 2022 году инвалидам войны предоставлено 120 автомобилей, в послевоенный период в целом - 284 автомобиля, а всего за прошедший период - 7 500 автомобилей
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