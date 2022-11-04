https://news.day.az/society/1508836.html Экс-замминистра культуры Эльнур Алиев прокомментировал свой арест
Экс-замминистра культуры Эльнур Алиев прокомментировал свой арест
Задержанный в ходе спецоперации СГБ, а затем отпущенный на свободу бывший заместитель министра Эльнур Алиев прокомменировал свой арест.
Как передает Day.Az, Эльнур Алиев сообщил, что находится дома: "Сейчас я дома. Сейчас ситуация такая, что я не могу ничего сказать. Скорее всего в ближайшее время все прояснится, и вы получите информацию об этом".
Отметим, что хотя Эльнур Алиев и вышел на свободу, вчера он был освобожден от должности первого заместителя министра. После спецоперации СГБ был арестован начальник отдела снабжения и имущества Министерства культуры Илькин Насибов. Утверждается, что он родственник Э.Алиева.
Самир Гулиев
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