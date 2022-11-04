Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 5 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможна небольшая морось. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью будет 9-13° тепла, днем 15-17° тепла. В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером местами ожидаются переменные дожди. В высокогорье возможен снег. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью будет 7-11° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью от 2° до 3° тепла, днем 5-10° тепла.