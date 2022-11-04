В отношении Эльнура Алиева избрана мера пресечения

Бывший первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев привлечен к ответственности по статье 179.4 УК АР (хищение в особо крупных размерах).

Как сообщает в пятницу Day.Az, в его отношении избрана мера пресечения, ограничивающая право покидать место жительства, следствие продолжается.

Напомним, что ранее в ходе операции СГБ в минкультуры к следствию были привлечены первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев, начальник отдела снабжения и имущества министерства Илькин Насибов и другие должностные лица.

Вчера в суде Сабаильского района Баку в отношении начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры Илькина Насибова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Также вчера Эльнур Алиев был освобожден от занимаемой должности.