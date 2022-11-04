В Азербайджане изменилась цена на йод

В Азербайджане резко изменилась цена на йод.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", информация об этом распространилась и в социальных сетях. Отмечается, что йод, который раньше продавался по 40 копеек, теперь стоит 1,20 маната.

Для выяснения вопроса мы обратились в несколько крупных аптечных сетей, расположенных в Баку. Хотя в некоторых аптеках йод по-прежнему продается по 40 копеек, в других цена уже повышена до 1 маната 19 копеек.

К сведению, на заседании Тарифного совета, состоявшемся 26 октября, утверждены цены на 76 новых государственных зарегистрированных лекарственных средств. В этот список также добавлен йод. В этом списке йод, производимый несколькими странами.

Однако сейчас в аптеках продается 5-процентный 10-мл продукт Ярославского фармацевтического завода России. Его розничная цена с 31 октября установлена ​​на уровне 1,19 маната. Одна из цен в перечне Тарифного совета - это оптовая цена лекарств, а другая - розничная цена. Например, аптека должна купить йод за 0,99 маната, а продать за 1,19 маната.

Отметим, что до повышения цена на этот товар в аптеках была в пределах 30-40 копеек.