Вниманию пассажиров поездов Баку-Гянджа-Баку

Все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме в связи с 8 ноября - Днем Победы и 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщили Day.Az в АЖД, учитывая растущий пассажиропоток в направлении Баку-Гянджа-Баку, выделены два дополнительных рейса.

Дополнительный рейс отправится из Баку 6 ноября в 08:15 и прибудет в Гянджу в 11:55. Второй дополнительный рейс отправится из Гянджи 9 ноября в 17:30 и прибудет в Баку в 21:05.

Отметим, в текущем графике движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку изменений нет.

То есть каждый день поезд, отправляющийся из Баку в 08:45, прибывает в Гянджу в 12:25, из Гянджи поезд отправляется в 18:00 прибывает в Баку в 21:35.

Электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в праздничные дни по графику выходных дней.