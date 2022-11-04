Серийная кража на Абшероне

Сотрудники отделения полиции Гобу Абшеронского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении серии краж.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, житель поселка Атаялы сообщил о краже из дома охотничьего ружья стоимостью 5 тысяч манатов, а также других предметов домашнего обихода. Жалобы того же содержания поступили в отделение из еще нескольких домов в окрестностях. При осмотре места происшествия было установлено, что кражи были совершены одними и теми же лицами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны ранее судимые Агшин Гусейнов и Эльман Акберзаде, подозреваемые в кражах. В своих показаниях они сознались в краже из семи домов в этом районе телевизоров, компьютерного оборудования и других предметов. Часть украденных вещей была обнаружена и изъята.

Расследование по фактам продолжается.