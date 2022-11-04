В Азербайджане ухудшится погода

"В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможна небольшая морось. А в праздничные дни температура понизится".

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в выходные дни в горных районах выпадет снег.

5 ноября в регионах будет преимущественно без осадков. Однако к вечеру ожидается дождь, местами ливень. В высокогорьях возможен снег. Будет дуть умеренный восточный ветер. В равнинных районах температура воздуха составит 17-21 градусов тепла, а в горах - 5-10 градусов тепла.

6 ноября погода местами будет дождливой. В горных районах возможен снег. Ночью и утром будет туманно и будет дуть западный ветер. Днем в низинах температура воздуха составит 13-17 градусов тепла, в горах - 3-7 градусов тепла.

5 ноября в Баку и Абшеронском районе ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможна небольшая морось. Будет дуть северо-западный ветер, температура днем составит ​​15-17 градусов тепла.

6 ноября местами ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова дожди усилятся. Северо-восточный ветер утром сменится северо-западным. Температура будет 11-13 градусов тепла".

Вердиев сообщил, что в праздничные дни температура воздуха в столице понизится: "Как мы упоминали в месячном прогнозе погоды, во второй половине первой декады ноября погодные условия будут несколько нестабильными, ожидается понижение температуры".

Самир Гулиев