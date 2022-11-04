https://news.day.az/society/1508955.html Важная новость для студентов - с 2023 года...
Важная новость для студентов - с 2023 года...
Со следующего года студенческие стипендии в Азербайджане будут повышены в среднем на 20 процентов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения бюджета на 2023 год на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.
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