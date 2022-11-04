Хорошая новость для граждан Азербайджана

В Азербайджане стал актуальным вопрос досрочного использования пенсионных капиталов, накопленных гражданами за трудовые годы.

Day.Az сообщает, что в некоторых случаях гражданам приходится ждать до 65 лет, чтобы воспользоваться этими средствами, даже если у них достаточно пенсионного капитала.

Депутат Айдын Гусейнов заявил AZTV, что в случае внедрения указанной системы гражданам больше не придется ждать достижения 65-летнего возраста. Граждане смогут направить свой пенсионный капитал на здравоохранение, коммунальные платежи или кредитные долги.

"Граждане смогут воспользоваться этим капиталом, если им потребуются средства, связанные с малым предпринимательством, для оплаты каких-либо коммунальных расходов, обеспечения занятости", - добавил Айдын Гусейнов.

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