В Азербайджане задержан чемпион мира по пауэрлифтингу

Задержан чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта Исрафил Мамедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении жителя Газахского района Исрафила Мамедова в отдел полиции поступила жалоба от имени участника войны.

Сообщается, что приглашенный в отдел полиции Исрафил Мамедов не выполнил законные требования полиции, совершил мелкое хулиганство, из-за чего и был задержан.

Старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Ашгин Гасымов подтвердил факт.

Он отметил, что в отношении Исрафила Мамедова составлены протоколы по статьям 535 (Умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) и 510 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях и направлены на рассмотрение в Газахский районный суд.