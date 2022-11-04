Очередная акция в рамках кампании «От пожаров к озеленению» по восстановлению лесов

В рамках кампании "От пожара к озеленению", организованной совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, на землях лесного фонда страны, пострадавших от пожара, продолжаются лесовосстановительные мероприятия.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Общественном объединении, в период осенней посадки деревьев в рамках специальной программы, подготовленной с целью осуществления лесовосстановительных мероприятий на участках лесного фонда Шабранского, Сиязанского, Губинского, Хачмазского, Габалинского, Огузского, Загатальского районов, пострадавшие от пожаров территории сначала очищаются и подготавливаются к проведению лесовосстановительных мероприятий.

Согласно информации, сегодня с участием официальных представителей Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудников Губинского регионального центра лесного хозяйства и волонтеров Общественного объединения IDEA и МЭПР на площади 3 га лесного фонда Губинского района, пострадавшей от пожара, было посеяно 350 килограммов семян дуба.

В ходе акции, организованной совместно Общественным объединением IDEA и МЭПР, на пострадавших от пожара участках земель лесного фонда планируется посадка различных пород деревьев, таких как дуб, бук, клен, вяз, липа, выращенных в питомниках лесных хозяйств, и подходящих для почвенно-климатических условий региона.

К сожалению, в результате жарких и засушливых погодных условий, а также человеческого фактора в различных регионах страны произошли лесные пожары, пострадали гектары лесных угодий.

В последние годы из-за глобального потепления на фоне климатических изменений на планете участились лесные пожары, и их масштабы с каждым годом расширяются. В этих условиях неосторожное отношение людей к огню и пренебрежительное отношение к озеленению приводит к тому, что все больше площадей подвергается воздействию огня, уничтожению деревьев, окружающей среды, биоразнообразия, наносится серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

По этой причине землевладельцы, фермеры, туристы и все граждане должны соблюдать правила противопожарной безопасности и не допускать ситуаций, создающих условия для возникновения пожаров.

Покрытые лесом площади составляют 11,8 процента территории Азербайджана. Леса обеспечивают нас чистым воздухом и здоровым пространством. Они очищают воду, защищают нашу землю от эрозии, наводнений и других опасностей, регулируют местные и глобальные климатические условия, содержат 80 процентов флоры и фауны нашей планеты и помогают нам бороться с изменением климата, поглощая одну треть углекислого газа, возникающего в результате использования топлива. Лесные ресурсы вносят большой вклад в экономическое развитие нашей страны, особенно регионов, и в жизнедеятельность людей в целом.

Учитывая все это, деятельность по лесовосстановлению и расширению лесов способствует достижению многих Целей в области устойчивого развития, особенно Цели 3 (Здоровье и благополучие), Цели 13 (Изменение климата), Цели 15 (Защита почвенных экосистем) и других.

Организаторы кампании "От пожаров к озеленению" призывают всех защищать наши леса, которые являются незаменимым источником жизни, и поддерживать устойчивое будущее нашей страны и планеты.