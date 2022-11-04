https://news.day.az/society/1509001.html Убийство в фундуковом саду в Загаталы - ПОДРОБНОСТИ
Убийство в фундуковом саду в Загаталы - ПОДРОБНОСТИ
Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного в Загатальском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 15 часов в селе Фындыглы, в фундуковом саду, принадлежащем семье 70-летнего жителя села Григория Бургандинова.
Убитый 52-летний Эльхан Халилов - житель города Загаталы.
Эльхан Халилов работал сторожем на другом участке, прилегающем к саду Григория Бургандинова.
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