Убийство в фундуковом саду в Загаталы

Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного в Загатальском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня около 15 часов в селе Фындыглы, в фундуковом саду, принадлежащем семье 70-летнего жителя села Григория Бургандинова.

Убитый 52-летний Эльхан Халилов - житель города Загаталы.

Эльхан Халилов работал сторожем на другом участке, прилегающем к саду Григория Бургандинова.