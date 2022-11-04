В реку Хакари выпустят мальков рыб
В целях содействия сохранению биоразнообразия и восстановлению биоресурсов в водоемах в Карабахе и Восточном Зангезуре в очередной раз будут выпущены мальки рыб в реку Хакари на территории Зангиланского района.
Как сообщила в пятницу Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, в реку будет выпущено около 200 000 мальков рыб, выращенных на рыбных заводах, передает Day.Az.
Она отметила, что это чрезвычайно важно с точки зрения восстановления экосистемы в Карабахе и Восточном Зангезуре.
По словам Ибрагимовой, выпуск мальков рыб в реки Баситчай, Хакари и Баргушад осуществляется регулярно, и эти меры будут продолжаться и в будущем.
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