https://news.day.az/society/1509016.html Казахстан построит школу искусств в Физули
Казахстан построит школу искусств в Физули
Казахстан построит школу искусств в Физули.
Как передает в пятницу Day.Az, подписана "дорожная карта" по строительству школы искусств Казахстаном в освобожденном от оккупации городе Физули.
Данный проект внесет вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном.
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