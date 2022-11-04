Казахстан построит школу искусств в Физули.

Как передает в пятницу Day.Az, подписана "дорожная карта" по строительству школы искусств Казахстаном в освобожденном от оккупации городе Физули.

Данный проект внесет вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном.