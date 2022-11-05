В Азербайджане создана компания для измерения рейтингов телеканалов

Создана компания для измерения рейтингов телеканалов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, выступая на семинаре на тему "Рекламная деятельность в пространстве аудиовизуальных медиа".

По его словам, в этой сфере будут использоваться современные технологии.

"Уже создана соответствующая компания и в ближайшие две недели она будет представлена", - сказал Саттаров.