https://news.day.az/society/1509025.html В Азербайджане создана компания для измерения рейтингов телеканалов
В Азербайджане создана компания для измерения рейтингов телеканалов
Создана компания для измерения рейтингов телеканалов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, выступая на семинаре на тему "Рекламная деятельность в пространстве аудиовизуальных медиа".
По его словам, в этой сфере будут использоваться современные технологии.
"Уже создана соответствующая компания и в ближайшие две недели она будет представлена", - сказал Саттаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре