Задержан 15-летний подросток, убивший свою сестру

В связи с фактом обнаружения около 19 часов 4 ноября тела Альбины Папиашвили 2005 года рождения со следами телесных повреждений в прокуратуре Гахского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, были выявлены обоснованные подозрения, в том, что девушку убил ее брат Жора Папиашвили 2007 года рождения. Он нанес ей многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.

Подросток задержан. По факту ведется расследование.