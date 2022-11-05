https://news.day.az/society/1509075.html Задержан 15-летний подросток, убивший свою сестру
Задержан 15-летний подросток, убивший свою сестру
В связи с фактом обнаружения около 19 часов 4 ноября тела Альбины Папиашвили 2005 года рождения со следами телесных повреждений в прокуратуре Гахского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, были выявлены обоснованные подозрения, в том, что девушку убил ее брат Жора Папиашвили 2007 года рождения. Он нанес ей многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.
Подросток задержан. По факту ведется расследование.
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