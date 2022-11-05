Фазиль Мамедов похоронен

Состоялись похороны бывшего министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова, скончавшегося в Турции.

Как сообщает в субботу Day.Az, он похоронен на Ясамальском кладбище в Баку.

На похоронах присутствовали родные и близкие Фазиля Мамедова, ряд общественных деятелей.

Отметим, что Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 годы. Он также был президентом Федерации борьбы Азербайджана в 2007-2018 годах.