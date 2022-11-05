https://news.day.az/society/1509084.html Фазиль Мамедов похоронен
Фазиль Мамедов похоронен
Состоялись похороны бывшего министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова, скончавшегося в Турции.
Как сообщает в субботу Day.Az, он похоронен на Ясамальском кладбище в Баку.
На похоронах присутствовали родные и близкие Фазиля Мамедова, ряд общественных деятелей.
Отметим, что Фазиль Мамедов занимал пост министра налогов с 2000 по 2017 годы. Он также был президентом Федерации борьбы Азербайджана в 2007-2018 годах.
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