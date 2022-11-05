Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД при участии специалистов Агентства продовольственной безопасности провели очередную операцию против преступной группы, создавшей сеть продаж контрафактной алкогольной продукции, изготавливаемой в подпольных цехах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, были задержаны члены группы - Эмиль Гасанов, Эльчин Мирзоев, Микаил Аббасов, Джахид Шахбазов, Расим Нуриев, Неман Абдуллаев, Тархан Кяльбиев и Саргам Оруджев.

Было установлено, что Микаил Аббасов и Эльчин Мирзоев создали подпольные цеха в поселках Баку, где кустарным способом производили виски, текилу, коньяк, водку и другие виды спиртных напитков. Затем они продавали эти напитки Неману Абдуллаеву, занимавшемуся оптовой продажей спиртных напитков и владельцам ночных клубов "Gold Baku" и "Tunel" Джахиду Шахбазову и Эмилю Гасанову, которые, в свою очередь, продавали их клиентам этих объектов.

По фактам в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана. В отношении членов организованной группы решением Наримановского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.