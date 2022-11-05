В Шеки найдены останки младенцев

В Шеки во время ремонтно-реставрационных работ на территории исторического памятника были обнаружены останки младенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, минувшим днем в ходе ремонтно-реставрационных работ, проводимых Государственным агентством по туризму на территории Юхарыбашского национального историко-архитектурного заповедника города Шеки, внутри исторического здания на глубине 80-120 см были обнаружены останки, принадлежащие частям скелета человека.

При предварительном осмотре было установлено, что обнаруженные кости принадлежали младенцам и были захоронены много лет назад.

По факту в прокуратуре Шекинского района ведется расследование.