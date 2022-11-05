https://news.day.az/society/1509161.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
ГФСЗН раньше срока начислил пенсии за ноябрь по городам Баку и Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам нашей республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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