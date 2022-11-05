Хорошая новость для пенсионеров

ГФСЗН раньше срока начислил пенсии за ноябрь по городам Баку и Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам нашей республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.