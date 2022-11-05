Хорошая новость для пассажиров бакинского метро

В Баку доставлены еще два состава, состоящие из 10 новых вагонов, приобретенных Бакинским метрополитеном у российской компании "Метровагонмаш".

Об этом сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

Он сообщил, что новые вагоны уже поступили в электродепо "Нариманов". Они будут запущены в эксплуатацию после проведения тестовых работ. Ожидается, что новые поезда будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

Напомним, что ЗАО "Бакинский метрополитен" до сих пор закуплено 115 новых вагонов.