В бакинском метро меняется способ оплаты

Продолжается работа по внедрению системы оплаты банковскими картами в Бакинском метрополитене.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов после мероприятия, посвященного 55-летию Бакметрополитена.

Заместитель председателя сообщил, что работы по техническому проектированию продолжаются.

"Успешно проведены предварительные испытания. Поскольку Бакинским метрополитеном одновременно пользуется большое количество пассажиров, техническая функциональность системы должна быть на оптимальном уровне. То есть здесь важно решить большое количество вопросов. Все тестирования полностью завершены, после обеспечения беспроблемной работы системы будет предоставлена ​​конкретная информация по применению", - сказал он.

Самир Гулиев