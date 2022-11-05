Тяжелое ДТП в Хачмазе

В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили "VAZ-2107" и "Mercedes".

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Хачмазского района Мирбаба Эльнур оглу Гаджиев (2003 г.р.) и Рамиль Гариб оглу Абдуллаев (2003 г.р.), а также жители Шабранского района Эмин Мухтар оглу Шабетдинов (2005 г.р.), Нихад Джавид оглу Алимирзоев (2004 г.р.) и Сабухи Искендер оглу Искендеров (2003 г.р.).

По факту продолжается расследование.