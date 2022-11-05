Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 557 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 127, вторую дозу получил 131 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 247, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 52 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 913 533, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 390 562, вторую дозу получили 4 871 946 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 387 815, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 263 210 человек.