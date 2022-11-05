Кабмин принял решение в связи с медицинскими масками

- до 2025 года...

Импорт медицинских масок освобождается от таможенных пошлин до 31 декабря 2024 года.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".