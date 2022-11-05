https://news.day.az/society/1509288.html Кабмин принял решение в связи с медицинскими масками - до 2025 года...
Кабмин принял решение в связи с медицинскими масками - до 2025 года...
Импорт медицинских масок освобождается от таможенных пошлин до 31 декабря 2024 года.
Как сообщает Day.Az, это отражено в изменении, внесенном Кабинетом министров в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".
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