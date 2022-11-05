https://news.day.az/society/1509292.html Пожар в центре отдыха в Губе
Пожар в центре отдыха в Губе
В Губинском районе на территории центра отдыха произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в частности, на территории центра отдыха в селе Икинчи Нюгеди Губинского района сгорели строительные материалы, собранные на 1-м этаже на площади 100 кв.м недостроенного четырехэтажного здания общей площадью 400 кв.м.
Остальная часть здания была защищена от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре