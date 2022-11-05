Пожар в центре отдыха в Губе

В Губинском районе на территории центра отдыха произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в частности, на территории центра отдыха в селе Икинчи Нюгеди Губинского района сгорели строительные материалы, собранные на 1-м этаже на площади 100 кв.м недостроенного четырехэтажного здания общей площадью 400 кв.м.

Остальная часть здания была защищена от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.