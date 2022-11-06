Хорошая новость для пенсионеров

Предлагаемые изменения в закон "О трудовых пенсиях" были вынесены на обсуждение в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, данный законопроект позволяет унифицировать пенсионное обеспечение, предусматривает метод индексации пенсий и создает правовую базу для автоматизированного повышения индексации.

К шести статьям закона предлагаются 42 поправки. Одно из направлений изменений связано с переходом на метод индексации трудовых пенсий. Применение метода индексации защищает трудовые пенсии от влияния годовой инфляции. В Азербайджане в настоящее время 93 процента из 1 159 000 пенсионеров получают пенсии на основе общего страхования, их пенсии индексируются в начале каждого года в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы в предыдущем году и, таким образом, защищены от негативного влияния инфляции. Однако пенсии 85 000 пенсионеров индексируются не каждый год, а только в случае повышения заработной платы на их прежних должностях, в этом случае их пенсии также увеличиваются в соответствии с процентом повышения заработной платы. К этой категории относятся депутаты, судьи, члены Центральной избирательной комиссии, омбудсмен, прокурор, работники органов прокуратуры, военнослужащие, лица, имеющие специальные воинские звания, государственные служащие. Для сравнения отметим, что за 10 лет пенсия лиц, получающих пенсию на общих основаниях, увеличилась примерно на 98 процентов, в то время как пенсия лиц, входящих в вышеуказанную категорию, только на 70 процентов. Предлагаемые изменения в закон "О трудовых пенсиях" создают возможность увеличения пенсии всем пенсионерам путем ее индексации в начале каждого года. Другое изменение связано с добавлением суммы в 200 манатов к пенсиям и индексацией и увеличением этих надбавок, согласно указу главы государства в прошлом году. После принятия предложенных изменений размер всех видов трудовых пенсий будет ежегодно увеличиваться путем индексации в едином порядке, причем пенсии будут увеличиваться больше, чем при предыдущем методе.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.