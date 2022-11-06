Тяжелое ДТП на дороге Хачмаз-Худат

На дороге Хачмаз-Худат произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, инцидент произошел на улице Тагиева в Хачмазском районе, где столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "Мерседес".

По предварительным данным, водитель и 4 пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были незамедлительно доставлены в больницу сотрудниками иполиции.

Сотрудники полиции проводят расследование.