https://news.day.az/society/1509331.html Тяжелое ДТП на дороге Хачмаз-Худат - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП на дороге Хачмаз-Худат - есть пострадавшие
На дороге Хачмаз-Худат произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, инцидент произошел на улице Тагиева в Хачмазском районе, где столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "Мерседес".
По предварительным данным, водитель и 4 пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Раненые были незамедлительно доставлены в больницу сотрудниками иполиции.
Сотрудники полиции проводят расследование.
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