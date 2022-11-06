Смертельное ДТП в Сабирабаде

В Сабирабаде автомобиль упал в канал, погибли 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе, проходящем через село Низами Сабирабадского района.

Автомобиль марки "Mercedes" на высокой скорости перевернулся и упал в канал. В результате 2 человека утонули в воде, а 3 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с травмами различной степени.

По факту проводится расследование.