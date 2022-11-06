https://news.day.az/society/1509360.html Смертельное ДТП в Сабирабаде - ФОТО
Смертельное ДТП в Сабирабаде - ФОТО
В Сабирабаде автомобиль упал в канал, погибли 2 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе, проходящем через село Низами Сабирабадского района.
Автомобиль марки "Mercedes" на высокой скорости перевернулся и упал в канал. В результате 2 человека утонули в воде, а 3 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с травмами различной степени.
По факту проводится расследование.
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