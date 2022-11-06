https://news.day.az/society/1509378.html В этих районах Азербайджана выпал снег – ФОТО
В этих районах Азербайджана выпал снег – ФОТО
Со вчерашнего вечера погода в северном регионе Азербайджана резко ухудшилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в горных населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег.
Наибольшее количество осадков выпало в селе Грыз Губинского района. Здесь высота снежного покрова достигла 11 см, температура понизилась до 6 градусов мороза.
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