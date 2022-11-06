В этих районах Азербайджана выпал снег

Со вчерашнего вечера погода в северном регионе Азербайджана резко ухудшилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в горных населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег.

Наибольшее количество осадков выпало в селе Грыз Губинского района. Здесь высота снежного покрова достигла 11 см, температура понизилась до 6 градусов мороза.